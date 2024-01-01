Warga Sesalkan Sejumlah Tanaman Rusak Usai Perayaan Tahun Baru di Bundaran HI

JAKARTA - Sejumlah warga menyesalkan kerusakan sejumlah tanaman di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI) akibat perayaan pergantian malam Tahun Baru 2024 pada Senin (1/1/2024) dini hari.

Menurut hasil pengamatan MNC Portal di lokasi, tampak sejumlah tanaman di sekitar Bundaran HI rusak yang disebut petugas disebabkan terinjak-injak oleh warga saat pergantian malam tahun baru.

Tampak pula sejumlah petugas kebersihan dari pasukan oranye dan pekerja lapangan membongkar berbagai tiang panggung yang masih tersisa di sekitar Bundaran HI yang merupakan perbatasan Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Thamrin.

Dila (16) warga Gondangdia Jakarta Pusat yang sedang melintas di Bundaran Hotel Indonesia mengaku sedih dan kaget dengan berbagai tanaman yang rusak terinjak-injak.

"Sayang tamanan nya diinjak-injak karena perayaan malam Tahun baru. Jadi harus mengeluarkan anggaran lagi," ujar Dila, Senin (1/1/2024).

Ia berharap agar dalam berbagai kegiatan di fasilitas publik tidak sampai merusak atau mengotori lingkungan sekitarnya.

"Harusnya ya kita jaga dan rawat sama-sama," kata dia.

Sementara itu pengunjung Bundaran HI lainnya, Nano (41) warga Cirebon mengaku sangat menyayangkan sikap kurang peduli dari warga dalam menjaga tanaman yang ada di lokasi.

"Sangat disayangkan dengan kerusakan tersebut. Harusnya dirawat, dijaga, apalagi tanaman itu kan sebagai paru-paru kota. Harusnya lebih tertib lagi," kata Nano.

Pria yang sedang menghabiskan waktu liburan Tahun Baru tersebut memang ingin melihat berbagai icon ibukota DKI Jakarta mulai dari Monas dan Bundaran HI.

"Lagi jalan-jalan di libur hari Tahun baru," tambahnya.

Sementara itu, Asep (37) salah satu petugas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyebutkan tanaman yang rusak sedang dalam proses perbaikan.

"Iya lagi dalam proses perbaikan. Nanti sedang dalam proses perbaikan, apakah akan diganti dengan apa tergantung pimpinan," kata Asep.

Sejumlah tanaman yang rusak kata dia adalah yang terletak di sekitar halte bus Transjakarta dekat dengan Bundaran HI.

"Misalkan yang dekat Pos Polisi ini jenis tanamannya Bakung Lele rusak pada patah," jelasnya.

Asep mengakui banyak berbagai jenis tanaman yang rusak di sekitar Bundaran Hotel Indonesia akibat perayaan pergantian malam tahun baru 2024.

"Proses perbaikan dari jam 6 pagi. Satu tim 10 orang proses perbaikan di sekitar bundaran HI. Banyak yang rusak," pungkasnya.