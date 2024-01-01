Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Meskipun Macet, Warga Padati Pantai Ancol saat Libur Tahun Baru 2024

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |15:30 WIB
Meskipun Macet, Warga Padati Pantai Ancol saat Libur Tahun Baru 2024
Pantai Ancol diserbu pengunjung pada libur tahun baru 2024, Senn (1/1/2023). (MPI/Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

 

JAKARTA - Meskipun harus bermacet-macetan, sejumlah warga tampak antusias dan memadati kawasan pantai Ancol, Jakarta Utara, pada hari libur Tahun Baru 2024, Senin (1/1/2024).

Sejak pagi hingga siang hari, ribuan warga terus berdatangan dan memadati sepanjang pantai Ancol Taman Impian yang menjadi salah satu destinasi favorit wisata di DKI Jakarta.

Berdasarkan pengamatan MNC Portal di lokasi, ratusan mobil dan sepeda motor terus berdatangan di pintu gerbang barat maupun timur Ancol Taman Impian.

Sementara itu areal pantai dari Beach Pool menuju Pantai Lagoon dipadati ribuan orang yang sedang piknik menggelar tikar, tenda, hingga anak-anak yang bermain di tepi pantai didampingi keluarganya.

Warga Bekasi, Agung (33) mengatakan, ia memang sudah sejak pagi hari datang ke Ancol untuk berlibur bersama keluarga.

"Lagi liburan tahun baru di Ancol. Ini ada 10 orang anggota keluarga yang ikut," ujar Agung, ketika ditemui di lokasi Pantai Beach Pool, Senin (1/1/2024) siang.

Ia menyebutkan akses masuk ke Ancol Taman Impian cukup padat dan agak lama dari menaruh kendaran mobil di kantong parkir hingga mengantri bus Wara-Wiri.

"Masuk ke Ancol macet total. Tadi berangkat dari jam 9, baru sampai di pantai jam 14.00. Terpuaskan dengan anak-anak main di pantai," tambahnya.

Sementara itu, Emma (33) warga Ciledug mengaku cukup padat saat tiba di Ancol Taman Impian.

"Ini kami sedang liburan di Pantai Ancol. Lumayan macet pas mau masuk, tapi dari rumah lancar. Berangkat dari rumah jam 10, sampai disini 11.30. Kita ber-enam dari Ciledug," kata Emma.

Emma mengaku akan menghabiskan waktu hingga sore hari di Ancol Taman Impian Jakarta.

"Memang libur 1 Januari ini dimanfaatkan anak-anak untuk berlibur ke Ancol. Harapannya agar perekonomian lebih baik lagi," ucap Emma.

