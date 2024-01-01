Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Arus Lalin di Depan TMII Terpantau Ramai Lancar

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |15:34 WIB
Arus Lalin di Depan TMII Terpantau Ramai Lancar
Arus lalin TMII (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Arus lalu lintas di depan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) terlihat ramai pengunjung di awal tahun 2024, Senin (1/12/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal pukul 14.00 WIB, terlihat antrian masuk di pintu gerbang TMII.

Tampak puluhan motor dan mobil menunggu antrian dengan tertib.

Sementara di depan pintu masuk, arus lalu lintas (lalin) tampak ramai lancar walaupun ada antrian di depan taman mini.

Sementara itu kondisi cuaca hari ini terpantau cerah berawan. Sehingga pengunjung dapat menikmati suasana sejuknya salah perwujudan kekayaan budaya Nusantara itu.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Topik Artikel :
TMII Arus Lalin TMII Nataru
