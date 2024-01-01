Cerita Warga Liburan Tahun Baru 2024 di Ragunan, Macetnya Gokil

JAKARTA - Kawasan Taman Margasatwa Ragunan (TMR) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dipadati warga Ibu Kota dan sekitarnya yang ingin mengisi libur Tahun Baru 2024, Senin (1/1/2024). Tak sedikit warga yang mengeluhkan parahnya kemacetan menuju kebun binatang Ragunan.

Warga Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat, Ismail (47) mengatakan, dia bersama anak dan istrinya berniat liburan di kebun binatang itu. Namun, dia kaget lantaran jalanan menuju kawasan Ragunan macet total dan antrean masuk kendaraan sampai mengular.

"Ini anak nangis minta liburan ke Ragunan, mau lihat gorila kan, makanya diturutin saja. Ternyata pas ke sini malah macetnya ampun-ampunan. Anak nangis terus di jalan juga," ujarnya saat berbincang di depan pintu masuk Ragunan, Senin (1/1/2024).

Meski memakan waktu hingga berjam-jam, dia tetap memilih terus melanjutkan niatnya masuk ke Ragunan agar keinginan sang anak terpenuhi. Namun, dia sempat kesulitan mencari tempat parkir untuk motor.

"Karena macet stuck, jadi motor saya taruh di samping Masjid Nurul Falah, kan ada minimarket, jaraknya dari sini (Pintu Masuk Utama Ragunan) 500 meter lebih sih ada lalu jalan kaki masuknya," tuturnya.

Setelah keinginan sang anak untuk melihat Gorila terpenuhi, kata dia, dia tak mau berlama-lama lantaran ramainya pengunjung di dalam Ragunan. Setelah dua jam lebih berada di dalam Ragunan, dia bersama sang istri dan anaknya pulang.