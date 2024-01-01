Libur Tahun Baru 2024, TMII Dipadati 23 Ribu Pengunjung

Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dipadati 23 ribu pengunjung pada libur Tahun Baru 2024. (MPI/Widya Michella)

JAKARTA - Taman Mini Indonesia Indah (TMII) tampak ramai pengunjung pada libur Tahun Baru 2024, Senin (1/1/2024). Berdasarkan keterangan pengelola, pengunjung mencapai 23 ribu orang.

Berdasarkan pantauan MNC Portal pukul 15.00 WIB, TMII masih dipadati sejumlah pengunjung. Beberapa dari mereka berteduh di beberapa area. Salah satunya di area sekitar anjungan untuk menikmati sejuknya pepohonan.

"Kalau kita lihat dari pagi sudah ramai banget per siang sudah 23 ribuan," kata Kepala Seksi Humas TMII Novera Mayang Sari kepada MNC Portal, Senin.

Ia menyebut, para pengunjung akan bertambah pada sore hari. Terutama demi melihat atraksi dancing fountain “Tirta Cerita”.

Atraksi ini merupakan perpaduan canggih antara teknologi visual, musik, lighting show yang memukau, dan pertunjukan 300 unit drone yang membentuk kisah menakjubkan dari cerita rakyat nusantara.

Melalui tarian air yang megah, cerita-cerita yang dikenal secara luas oleh rakyat Indonesia dihidupkan kembali dengan keajaiban modern.

"Kita buka dari jam 06.00 pagi. Untuk malam kita masih buka sampai jam 22.00 malam karena kita ada tayangan dancing fountain di 20.30 malam sampai jam 21.00 WIB," ucapnya.

Mayang mengatakan, semua wahana telah dioperasikan TMII. Di awal tahun pihaknya juga menawarkan sejumlah kegiatan pelestarian budaya dengan menampilkan keseran-kesenian seperti tari-tarian daerah dan musik-musik daerah.