Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Tahun Baru 2024, TMII Dipadati 23 Ribu Pengunjung

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |15:53 WIB
Libur Tahun Baru 2024, TMII Dipadati 23 Ribu Pengunjung
Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dipadati 23 ribu pengunjung pada libur Tahun Baru 2024. (MPI/Widya Michella)
A
A
A

JAKARTA - Taman Mini Indonesia Indah (TMII) tampak ramai pengunjung pada libur Tahun Baru 2024, Senin (1/1/2024). Berdasarkan keterangan pengelola, pengunjung mencapai 23 ribu orang.

Berdasarkan pantauan MNC Portal pukul 15.00 WIB, TMII masih dipadati sejumlah pengunjung. Beberapa dari mereka berteduh di beberapa area. Salah satunya di area sekitar anjungan untuk menikmati sejuknya pepohonan.

"Kalau kita lihat dari pagi sudah ramai banget per siang sudah 23 ribuan," kata Kepala Seksi Humas TMII Novera Mayang Sari kepada MNC Portal, Senin.

Ia menyebut, para pengunjung akan bertambah pada sore hari. Terutama demi melihat atraksi dancing fountain “Tirta Cerita”.

Atraksi ini merupakan perpaduan canggih antara teknologi visual, musik, lighting show yang memukau, dan pertunjukan 300 unit drone yang membentuk kisah menakjubkan dari cerita rakyat nusantara.

Melalui tarian air yang megah, cerita-cerita yang dikenal secara luas oleh rakyat Indonesia dihidupkan kembali dengan keajaiban modern.

"Kita buka dari jam 06.00 pagi. Untuk malam kita masih buka sampai jam 22.00 malam karena kita ada tayangan dancing fountain di 20.30 malam sampai jam 21.00 WIB," ucapnya.

Mayang mengatakan, semua wahana telah dioperasikan TMII. Di awal tahun pihaknya juga menawarkan sejumlah kegiatan pelestarian budaya dengan menampilkan keseran-kesenian seperti tari-tarian daerah dan musik-musik daerah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/01/338/3100483/sampah-xFQe_large.jpg
Sampah Perayaan Malam Tahun Baru di Jakarta Capai 120 Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/338/3100326/malam_tahun_baru-KiMk_large.jpg
Malam Tahun Baru, Lautan Manusia Padati Bundaran HI Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/337/3100317/prabowo-r7VB_large.jpg
Malam Tahun Baru, Prabowo Tegaskan Sebagian Besar Pejabat Masih Bekerja di Kantor Masing-Masing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/338/3100246/tahun_baru-w3M8_large.jpg
Jelang Tahun Baru, 299 Ribu Kendaraan Terpantau Tinggalkan Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/338/3100105/ilustrasi_polisi_lakukan_penyekatan_jalan-pxKm_large.jpeg
Jelang Perayaan Tahun Baru 2025, Polres Metro Bekasi Sekat 3 Titik Jalur Menuju Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/338/3099959/rekayasa_lalu_lintas-t1qh_large.jpg
Malam Muhasabah di Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan Sisi Utara Jakpus Ditutup!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement