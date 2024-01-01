Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Pria Diduga Maling Beraksi Telanjang Bulat di Bekasi, Ini Faktanya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |16:03 WIB
Viral Pria Diduga Maling Beraksi Telanjang Bulat di Bekasi, Ini Faktanya
Viral pria diduga maling beraksi telanjang bulat di Bekasi, ini faktanya. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

 

BEKASI - Viral video dengan narasi maling di kawasan Bintara, Kota Bekasi, yang melakukan aksinya tanpa busana. Pelaku disebut-sebut memakai ilmu tak kasatmata untuk mencuri.

Kanit Reskrim Polsek Bekasi Kota, Iptu Arif Fadil, membantah narasi tersebut. Arif menyebut, pelaku merupakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

“Betul narasinya salah, bukan maling,” kata Arif Fadil saat dikonfirmasi, Senin (1/1/2024).

Arif menyebut pelaku teridentifikasi berinisial AW (29) warga asal Medansatria, Kota Bekasi. AW yang mengalami gangguan jiwa memang disebut kerap telanjang bulat dan memasuki pekarangan warga.

“Tidak ada niat maling, memang suka begitu (memasuki pekarangan dengan bertelanjang) karena mengalami gangguan jiwa sejak 2012. Tidak ada kerugian yang dialami pemilik rumah,” ujarnya.

Dalam video viral itu, AW sempat menjadi bulan-bulanan warga. Menurut Arif, pelaku seolah dihukum lantaran warga setempat mengira AW merupakan maling.

“Warga mengira maling karena dia diam saja,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
