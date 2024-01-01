Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ragunan Diserbu Pengunjung, 10 Anak Terpisah dari Orangtuanya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |16:15 WIB
Ragunan Diserbu Pengunjung, 10 Anak Terpisah dari Orangtuanya
Ragunan diserbu pengunjung, 10 anak terpisah dari orangtuanya. (MPI/Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Kawasan Taman Margastwa Ragunan (TMR) dibanjiri pengunjung pada libur Tahun Baru 2024, Senin (1/1/2024). Tercatat, ada sekitar 10 anak terpisah dari orangtuanya karena saking banyaknya pengunjung.

"Sampai pukul 15.09 WIB ini tercatat ada sekitar 10 anak terpisah dari orangtuanya. Usianya ada yang 3 tahun sampai 12 tahun," ujar Humas TMR, Wahyudi Bambang pada wartawan, Senin (1/1/2024).

Meski sempat terpisah dari orangtuanya, kata dia, anak-anak tersebut telah berhasil dipertemukan kembali dengan orangtuanya. Pusat Informasi TMR pun selalu menginformasikan pada semua pengunjung, khususnya orangtua atau pengunjung yang merasa keluarganya terpisah untuk datang ke Pusat Informasi.

"Selain anak terpisah, ada juga orangtua yang terpisah dari keluarganya. Seperti tadi ada suaminya yang terpisah dari istri dan putra-putrinya," tuturnya.

Meski begitu, kata dia, semua anak ataupun keluarga yang terpisah bisa diantisipasi petugas di lapangan untuk bisa kembali bertemu keluarganya.

