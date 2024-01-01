Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mendadak Mati Mesin, Mobil Taksi Online Terbakar di Jalan Raya Bogor-Jakarta

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |18:12 WIB
Mendadak Mati Mesin, Mobil Taksi Online Terbakar di Jalan Raya Bogor-Jakarta
Mobil terbakar di Jalan Raya Bogor (Foto: istimewa)
BOGOR - Mobil taksi online di Jalan Raya Bogor-Jakarta, Cibinong, Kabupaten Bogor, terbakar. Diduga, api berasal dari korsleting pengapian mesin.

Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 14.00 WIB. Awalnya, taksi online menjemput penumpang 3 orang dari Citereup mengarah Bogor Selatan menggunakan rute arteri Jalan Raya Bogor-Jakarta.

"Di depan pom bensin tiba-tiba mati mesin," kata Rizky dalam keterangannya, Senin (1/1/2024).

Lalu, pengemudi berinisial GH asal Jakarta Barat mencoba untuk menyalakan mobilnya kembali. Namun, muncul kepulan asap dan percikan api dari bagian depan mesin mobil tersebut.

"Pengemudi berikut penumpang keluar menjauh dari kendaraan dan api semakin membesar," jelasnya.

Patwal Satlantas Polres Bogor yang mendapat laporan bergegas menuju lokasi dan menghubungi Damkar. Lalu, petugas mencoba memadamkan dengan APAR namun api semakin besar.

