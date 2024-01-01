Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Malam Ini, Lalin Jalur Puncak Sudah Normal Dua Arah

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |22:03 WIB
Malam Ini, Lalin Jalur Puncak Sudah Normal Dua Arah
Jalur Puncak normal dua arah. (Foto: Putra Ramadhani)
BOGOR - Lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor kembali normal dua arah. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak sudah kembali melintas.

"Saat ini kondisi arus lalu lintas pukul 20.00 WIB sudah kembali normal dua arah, baik dari arah Puncak atau sebaliknya," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama, Senin (1/1/2024).

Kata dia, proses oneway dari arah Puncak menuju Jakarta diberlakukan sejak siang tadi karena meningkatkan arus balik wisatawan. Sehingga, terjadi kepadatan di sejumlah titik di Jalur Puncak.

