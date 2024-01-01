Kebakaran Rumah di Cipete Jaksel, 21 Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah tinggal yang berlokasi di Jalan Cipete RT 014/RW003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (1/1/2023) malam.

Dalam unggahan Instagram @humasjakfire -akun resmi Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta- terlihat kobaran api masih menyala hebat. Asap tebal juga terlihat mengelilingi bangunan tersebut.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta langsung mengerahkan sebanyak 21 armada kebakaran. Bersamaan dengan itu, 84 personel petugas juga langsung berjibaku untuk melokalisir api.

“Operasi pemadaman mulai berlangsung pukul 19.39 WIB,” tulis humasjakfire dalam keterangan tersebut, Senin (1/1/2024).

BACA JUGA: 4 Fakta Gudang Kapas di Bogor Terbakar Hebat

Hingga berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab dari pemicu kebakaran tersebut. Adapun baik kerugian hingga korban juga belum dilaporkan.

(Erha Aprili Ramadhoni)