Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Rumah di Cipete Jaksel, 21 Damkar Dikerahkan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |22:27 WIB
Kebakaran Rumah di Cipete Jaksel, 21 Damkar Dikerahkan
Kebakaran rumah di Cipete, Jaksel. (Instagram/@humasjakfire)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah tinggal yang berlokasi di Jalan Cipete RT 014/RW003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (1/1/2023) malam.

Dalam unggahan Instagram @humasjakfire -akun resmi Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta- terlihat kobaran api masih menyala hebat. Asap tebal juga terlihat mengelilingi bangunan tersebut.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta langsung mengerahkan sebanyak 21 armada kebakaran. Bersamaan dengan itu, 84 personel petugas juga langsung berjibaku untuk melokalisir api.

“Operasi pemadaman mulai berlangsung pukul 19.39 WIB,” tulis humasjakfire dalam keterangan tersebut, Senin (1/1/2024).

Hingga berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab dari pemicu kebakaran tersebut. Adapun baik kerugian hingga korban juga belum dilaporkan.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176102/kebakaran-4A9D_large.jpg
Ratusan Orang Terdampak Kebakaran di Pengadegan Jaksel, Sebagian Mengungsi ke Masjid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176043/kebakaran-Dh7B_large.jpg
Kebakaran Hebat Landa Tambora, 1 ODGJ Tewas Mengenaskan Terkunci Dalam Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175965/kebakaran-4btx_large.jpg
Kebakaran Hebat di Pengadegan Jaksel Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175879/kebakaran-15fQ_large.jpg
Kebakaran Hebat Lapak di Pengadegan Jaksel, 15 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175876/kebakaran-Nh0s_large.jpg
Kebakaran di Tambora Diduga Akibat Pengelasan, 5 Rumah Ludes Dilahap Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174964/kebakaran-IKxJ_large.jpg
Kebakaran Rumah Kontrakan di Jaksel Diduga Akibat Tabung Gas Bocor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement