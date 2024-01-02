Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa Hari Ini: Rusia Menyerah kepada Jepang dalam Perebutan Kota Port Arthur

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |04:00 WIB
Peristiwa Hari Ini: Rusia Menyerah kepada Jepang dalam Perebutan Kota Port Arthur
Ilustrasi (Foto: AFP)
JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah tercatat pernag terjadi pada 2 Januari. Salah satunya menyerahnya pasukan Rusia terhadap pasukan Kekaisaran Jepang dalam memperebutkan kota Port Arthur.

Okezone merangkum sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada 2 Januari. Berikut ulasannya:

1. Menyerahnya Pasukan Rusia kepada Jepang

Pada 2 Januari 1905, pasukan Kekaisaran Rusia resmi menyerah terhadap pasukan Kekaisaran Jepang di Port Arthur, Tiongkok setelah melakukan pengepungan sekira lima bulan.

Perperangan terjadi karena perebutan kota Port Arthur, Jazirah Liaodong dan jalur rel dari pelabuhan tersebut ke Harbin. Sehingga Rusia harus menyerahkan wilayah Port Arthur kepada Jepang sekaligus menjadi tanda kekalahan.

2. Meninggalnya Syekh Nimr Nimr

Baqir an-Nimr atau disebut Syekh Nimr meninggal pada 2 Januari 2016 diusia 56 tahun. Beliau merupakan ulama syiah di al-Amawiyah, Syarqiah, Arab Saudi.

Wafatnya Syekh Nimr akibat ditangkap dan dieksekusi pemerintah Arab Saudia sehingga munculnya ketegangan diplomatik antara Syiah dan pemerintah.

Halaman:
1 2
      
