Gus Dur: Panggilan Kiai Terlalu Berat Buat Saya

JAKARTA - KH Abdurahman Wahid atau Gus Dur meski sudah memiliki kepantasan untuk dipanggil kiai, namun Presiden keempat Indonesia itu tetap saja ingin dipanggil Gus.

Gus Dur merasa lebih senang dipanggil dengan sebutan itu.

Dikisahkan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, suatu kali salah seorang pengasuh Ponsok Pesantren Lirboyo, Kediri, menanyakan langsung kepada Gus Dur tentang hal tersebut. Apa jawaban Gus Dur?

“Saya sih lebih senang dipanggil ‘Gus’! Sebutan ‘kiai’ terlalu berat buat saya. Kiai itu kan harus kuat tirakat: makan sedikit, tidur sedikit, ngomongnya juga sedikit. Nggak kuat saya, enakan jadi gus saja: dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur, dikit-dikit ngomong…”

Di kalangan masyakarat pesantren, gelar kiai pada mulanya disematkan kepada sesiapa yang diakui keunggulan ilmunya dan diyakini kematangan ruhaninya serta mengasuh pondok pesantren. Bahkan, pada 1930-an pernah diadakan bahtsul masail di antara para ulama Indonesia yang bermukim di Makkah pada waktu itu.

Pokok bahasannya: “Bolehkah memanggil atau memberi gelar ‘kiai’ kepada orang tidak berhak?”

Jawabannya: “Tidak boleh”! Tapi penetapan hasil bahtsul masail di Makkah itu tidak lama pengaruhnya. Makin lama, kriteria ke-kiai-an cenderung makin longgar.