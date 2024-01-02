Ganjar Akan Luncurkan Program Pemutihan Utang Petani di Demak

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo bakal meluncurkan program pemutihan utang petani pada hari ke-36 kampanye, Selasa (2/1/2024).

Dari data yang dihimpun dari TPN Ganjar-Mahfud, capres yang didukung Partai Perindo itu akan meluncurkan program pemutihan hutang petani di daerah Selepan Wilalung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pukul 10.00-11.00 WIB.

Setelah itu, Ganjar dijadwalkan untuk mengunjungi pabrik mainan JSP di CV Jaya Setia Plastik, di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, pukul 11.20-12.20 WIB.

Ganjar juga dijadwalkan untuk makan siang bersama dengan TPC Caleg partai koalisi dan relawan di Demak dan Jepara pukul 12.45-13.45 WIB. Adapun lokasi makan siang itu di Demak Green Garden.

Selanjutnya, mantan Gubernur Jawa Tengah ini melanjutkan kampanyenya dengan mengunjungi desa pengrajin ukir di Kecamatan Mayong, Kabulaten Jepara, Jawa Tengah, pukul 14.15-15.15 WIB.