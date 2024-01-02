BNPB Bantah Gempa Sumedang Telan Banyak Korban dan Tol Cisumdawu Rusak Parah

JAKARTA- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto menepis kabar soal masifnya korban dan kendala pada Tol Cisumdawu pasca gempa bumi M4,8 yang mengguncang Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Minggu, 31 Desember 2023.

Suharyanto membantah kabar yang sempat beredar tentang masifnya korban jiwa akibat gempa bumi ini yang terlihat dari banyaknya pasien di halaman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumedang.

Menurutnya, pasien-pasien itu memang dievakuasi sementara dari dalam gedung karena prosedur keselamatan. Hal itu bukan berarti pasien itu adalah korban gempa bumi.

“Itu tidak ada ya. Justru yang sakit di rumah sakit yang ada di dalam dikeluarkan. Itu prosedur. Itu sudah dilaksanakan oleh Pemkab Sumedang dengan baik,” kata Suharyanto dalam keterangannya, Selasa (2/1/2024).

Dia juga menegaskan, bahwa kabar gempa bumi Sumedang menyebabkan terkendalanya lalu lintas di jalan tol Cisumdawu setelah Twin Tunnel Cisumdawu mengalami keretakan di bagian dinding adalah informasi yang tidak benar.

Faktanya, jalur tol baru yang menghubungkan Cileunyi dan Kertajati masih aman untuk dilalui kendaraan.