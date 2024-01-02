Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Libur Tahun Baru, Arus Lalin di Jakarta Ramai Lancar

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |09:29 WIB
Usai Libur Tahun Baru, Arus Lalin di Jakarta Ramai Lancar
A
A
A

JAKARTA - Arus lalu lintas di wilayah Jakarta khususnya yang ada di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat terpantau ramai lancar pada Selasa (2/1/2024).

Meskipun nampak padat jelang lampu merah (Traffic Light), namun arus lalu lintas cenderung lebih ramai dibandingkan pada saat masih musim libur Natal dan Tahun Baru pekan lalu.

Sejumlah kawasan seperti di Kelapa Gading, Senen, hingga Gambir terpantau ramai lancar dan cenderung lengang apabila dibandingkan dengan hari kerja biasanya.

Sri Ningsih (24) salah satu pengendara sepeda motor yang baru mengisi bahan bakar di pom bensin di Jalan Letjen Suprapto mengaku dirinya sudah masuk kerja.

"Hari ini sudah mulai masuk normal, kalau minggu lalu memang hanya setengah yang masuk karena masih musim liburan," ujar Ningsih.

Meskipun demikian ia mengaku arus lalu lintas dari tempat ia berdomisili di Pulogebang ke arah kantornya sebuah perusahaan swasta di kawasan Cideng Jakarta Pusat.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
jakarta lalu lintas Libur Nataru
