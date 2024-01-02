Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Riset Evello Ungkap Peta Kekuatan Koalisi Parpol di Medsos untuk Pilpres 2024

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |09:32 WIB
Riset Evello Ungkap Peta Kekuatan Koalisi Parpol di Medsos untuk Pilpres 2024
Tiga Capres yang Akan Bertarung di Pilpres 2024/Biro Setpres
JAKARTA – Berbagai lembaga survei merilis hasil sigi mereka terkait elektabilitas calon presiden yang diprediksi turut serta dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang akan bertarung di Pilpres 2024.

Seperti Evello Big Data Analitik yang menyajikan gambaran lengkap kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 melalui 22 metrik pengukuran.

Pembandingan kinerja digital dilakukan pada partai politik pendukung masing-masing pasangan calon. Hasilnya, Koalisi Parpol pasangan Prabowo-Gibran mendominasi, dengan menguasai 13 dari total 22 metrik.

Koalisi Parpol pendukung Ganjar-Mahfud juga menunjukkan kinerja yang mengesankan, menguasai 5 metrik dari total 22. Sementara itu, Koalisi Anies-Muhaimin, berjaya di platform X/Twitter, unggul dalam 4 metrik penting.

Founder Evello Big Data Analitik, Dudy Rudianto, mengatakan, keunggulan Koalisi Anies-Muhaimin di X/Twitter disebabkan oleh performa positif PKB.

Dia melanjutkan, dengan menjelaskan bahwa dominasi metrik pada pasangan Prabowo-Gibran didukung oleh performa solid Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan PSI. Walaupun begitu, catatan menunjukkan bahwa Demokrat cenderung tertinggal dalam beberapa metrik.

"PDI Perjuangan tampak sebagai kekuatan politik yang dominan, menjadi penopang utama bagi pasangan Ganjar-Mahfud," ujar Dudy, Selasa (2/1/2024).

Data-data analitis tersebut merinci interaksi partai politik berdasarkan koalisi masing-masing pasangan calon. Evello merekam penghitungan metrik selama periode 19 Oktober hingga 29 Desember 2023.

Sementara pada rentang waktu tersebut, setiap interaksi di platform media sosial menjadi fokus evaluasi yang mendalam. Di Twitter, berbagai aspek seperti replies, Quote RT, Repost, Favorite, dan Views menjadi penentu interaksi.

