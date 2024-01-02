Resmikan 4 Terminal Bus, Jokowi: Tidak Lagi Jadi Tempat Preman!

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan empat terminal bus di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selasa (2/1/2024).

Empat terminal itu adalah Terminal Purworejo di Kabupaten Purworejo, Terminal Mendolo di Kabupaten Wonosobo, Terminal Purboyo di Kota Madiun, dan Terminal Patria di Kota Blitar.

"Saya sangat menghargai pembangunan 4 terminal oleh kementerian perhubungan di Purworejo, di Wonosobo, di Madiun, di Blitar,” kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.

“Karena ini akan memberikan dukungan sarana dan prasarana transportasi, meningkatkan konektivitas antar kota antar kabupaten antar provinsi,"sambungnya.

Jokowi menegaskan bahwa terminal bus seharusnya tidak lagi menjadi tempat "preman". Namun, katanya, terminal harus menjadi tempat memberikan pelayanan dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat.

"Mestinya yang namanya terminal bus seperti ini. Tadi saya sudah lihat ke dalem. Kalau dulu yang namanya terminal bus image nya adalah preman. Ini sudah hilang," ujar Jokowi.