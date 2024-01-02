Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sebut Kemacetan Sekarang Sudah Sampai Kota Kecil, Jokowi: Transportasi Massal Harus Terus Didorong

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |09:56 WIB
Sebut Kemacetan Sekarang Sudah Sampai Kota Kecil, Jokowi: Transportasi Massal Harus Terus Didorong
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa kemacetan saat ini sudah hampir ditemui di semua kota di Indonesia. Hal tersebut, katanya, dikarenakan banyaknya masyarakat yang masih menggunakan kendaraan pribadinya.

"Sekarang ini macet hampir ada di semua kota. Macet karena semua orang menggunakan kendaraan pribadi, mobil pribadi sepeda motor, yang sangat banyak. Sehingga keluhan-keluhan itu harus dijawab. Kota kecil pun sekarang sudah macet. Sehingga transportasi masal, transportasi umum harus terus didorong," kata Jokowi saat meresmikan 4 Terminal Bus yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/1/2024).

Dirinya pun mencontohkan transportasi massal di DKI Jakarta. Menurutnya, meskipun sudah ada MRT, LRT hingga kereta cepat namun hal itu masih dirasa belum cukup untuk mengatasi kemacetan.

"Kita tahu sudah ada Jakarta ada MRT meskipun belum selesai, sudah ada LRT meskipun juga belum selesai, sudah ada KRL juga masih belum cukup, sudah ada kereta cepat membantu tapi juga baru sampe juga di Bandung," kata Jokowi.

Jokowi pun menegaskan bahwa pihaknya hingga saat ini masih terus berupaya membangun sarana dan prasarana yang mendukung tranportasi massal.

"Inilah kerja pemerintah kejar-kejaran dengan kemacetan-kemacetan di semua kota. Tidak mudah tetapi kita harus berani membangun sarana dan prasarana yang mendukung transportasi masal yang mendukung transportasi umum," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Kemacetan macet jokowi Joko Widodo
