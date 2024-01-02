300 Rumah di Grobogan Tergenang Air Banjir Luapan Kali Tuntang

GROBOGAN - Tercatat 250 lebih rumah di dua kecamatan yakni Tanggungharjo dan Penawangan terendam air banjir, Selasa (2/1/2024) pagi.

Air banjir ini menggenang di dua kecamatan yakni di Desa Kramat, Penawangan, dan Desa Ngambak, Kecamatan Tanggungharjo.

Air banjir ini diperkirakan meluap ke rumah warga dan pertanian di dua kecamatan tersebut. Diperkirakan, hujan deras pada Senin (1/1/2024) sore hingga malam dan Selasa (2/1/2024) dini membuat air meluap.

"Air banjir meluap karena curah hujan tinggi dan durasi lama. Ada 300 rumah terdampak di Desa Ngambak," jelas Camat Tanggungharjo, Slamet Santoyo dalam laporan ke BPBD Kabupaten Grobogan, Selasa (2/1/2024).

Menurut data yang disampaikan, Desa Ngambak tepatnya di Dusun Ngambak Wetan, Dusun Ngrawis dan Dusun Ngetuk terdampak air luapan sungai Tuntang.

Secara rinci, dusun terdampak air banjir yakni Dusun Ngambak Wetan, Rt. 2, 3, RW 2 berjumlah 20 rumah tergenang ketinggian air 30 cm - 1 meter, Dusun Ngrawing, Rt. 3, 5,6,8 RW 3 berjumlah 220 rumah tergenang ketinggian air 30 cm - 1 meter, dan Dusun Ngetuk Rt. 3,4 Rw. 4 berjumlah 60 rumah tergenang ketinggian air 50 cm - 1 meter.

"Ada 300 rumah terdampak dengan ketinggian air bervariasi. Ketinggian antara 30 cm hingga 1 meter dan masuk ke dalam rumah penduduk" lanjutnya.

Hingga berita ini diturunkan petugas mencatat tidak ada korban jiwa. Sedangkan untuk kerugian material dan kerusakan masih dalam proses pendataan.

"Korban jiwa tidak ada untuk kerugian material masih dalam pendataan. Air juga sudah mulai berangsur surut. Untuk petugas TNI, Polri, BPBD dan tim gabungan lain masih berada di lokasi terdampak," tandasnya.

Meski sudah berangsur surut,petugas gabungan bersama warga membendung sejumlah titik aliran air luapan sungai irigasi.