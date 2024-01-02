Sat Set! GMNU Dukung Ganjar-Mahfud, Partai Perindo: Sikap Politik Cerdas & Rasional

JAKARTA - Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad merespons dukungan Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Menurutnya dukungan tersebut sangat tepat dan logis serta melihat secara objektif bukan faktor dari latar belakang NU.

"Dukungan generasi muda NU terhadap Ganjar-Mahfud sangat tepat dan logis bukan karena faktor ke-NUan semata, tapi karena faktor objektif," kata Abdul Khaliq saat dikonfirmasi, Senin (1/1/2024).

Abdul Khaliq -- yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) ini -- menilai sosok Ganjar-Mahfud memiliki kompetensi hingga track record mumpuni.

"Ganjar-Mahfud memiliki kompetensi, integritas, moralitas serta track record yang baik," ucapnya Abdul Khaliq -- yang juga merupakan Juru Bicara Partai Perindo ini.

Abdul Khaliq menekankan sosok Ganjar-Mahfud -- yang juga diusung Partai Perindo dipimpin Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo itu -- dapat diandalkan dan mewujudkan Indonesia unggul, maju, dan sejahtera.

"Sehingga Ganjar-Mahfud sangat dapat diandalkan untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan Indonesia unggul, maju, dan sejahtera," ujar Abdul Khaliq.

Lebih lanjut, Abdul Khaliq yang merupakan politisi Partai Perindo -- yang dikenal modern peduli rakyat kecil itu -- mengapresiasi GMNU yang menyatakan dukungan ke Ganjar-Mahfud.

"Partai Perindo mengapresiasi dukungan kaum muda NU terhadap Ganjar-Mahfud karena telah menentukan sikap politik yang cerdas dan rasional," tuturnya.

Sebelumnya, GMNU resmi mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo-Mahfud. GMNU menilai Ganjar-Mahfud merupakan pasangan yang paling layak memimpin Indonesia ke depan.