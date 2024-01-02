Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sat Set! GMNU Dukung Ganjar-Mahfud, Partai Perindo: Sikap Politik Cerdas & Rasional

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |11:08 WIB
Sat Set! GMNU Dukung Ganjar-Mahfud, Partai Perindo: Sikap Politik Cerdas & Rasional
A
A
A

JAKARTA - Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad merespons dukungan Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Menurutnya dukungan tersebut sangat tepat dan logis serta melihat secara objektif bukan faktor dari latar belakang NU.

"Dukungan generasi muda NU terhadap Ganjar-Mahfud sangat tepat dan logis bukan karena faktor ke-NUan semata, tapi karena faktor objektif," kata Abdul Khaliq saat dikonfirmasi, Senin (1/1/2024).

Abdul Khaliq -- yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) ini -- menilai sosok Ganjar-Mahfud memiliki kompetensi hingga track record mumpuni.

"Ganjar-Mahfud memiliki kompetensi, integritas, moralitas serta track record yang baik," ucapnya Abdul Khaliq -- yang juga merupakan Juru Bicara Partai Perindo ini.

Abdul Khaliq menekankan sosok Ganjar-Mahfud -- yang juga diusung Partai Perindo dipimpin Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo itu -- dapat diandalkan dan mewujudkan Indonesia unggul, maju, dan sejahtera.

"Sehingga Ganjar-Mahfud sangat dapat diandalkan untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan Indonesia unggul, maju, dan sejahtera," ujar Abdul Khaliq.

Lebih lanjut, Abdul Khaliq yang merupakan politisi Partai Perindo -- yang dikenal modern peduli rakyat kecil itu -- mengapresiasi GMNU yang menyatakan dukungan ke Ganjar-Mahfud.

"Partai Perindo mengapresiasi dukungan kaum muda NU terhadap Ganjar-Mahfud karena telah menentukan sikap politik yang cerdas dan rasional," tuturnya.

Sebelumnya, GMNU resmi mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo-Mahfud. GMNU menilai Ganjar-Mahfud merupakan pasangan yang paling layak memimpin Indonesia ke depan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139//partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176133//partai_perindo-I7Hc_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Sulteng: Konsolidasi Kesiapan Struktur Dimasifkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176128//partai_perindo-3724_large.jpg
Perindo Sulteng Rayakan HUT Ke-11 Diselimuti Suasana Guyub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176105//partai_perindo-waOF_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Ternate Gelar Turnamen Domino Diikuti Ratusan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175484//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-hwxd_large.jpg
Ketum Perindo: Anak Muda Harus Terlibat Aktif Politik, Bukan Sekadar Pemilih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175476//waketum_dpp_bidang_persatuan_dan_inklusif_partai_perindo_angkie_yudistia-2r5P_large.jpg
Refleksi 11 Tahun Perindo: Komitmen Perjuangkan Hak Perempuan dan Disabilitas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement