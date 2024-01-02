Antusias Warga Semarang saat Bertemu Ganjar di Jalan: Wah Presidenku Datang

SEMARANG - Ada momen menarik saat Calon Presiden (Capres) 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkegiatan di Kota Semarang, Selasa (2/1/2024).

Momen itu terjadi saat Ganjar melintas di Jalan Lempong Sari, Kota Semarang. Capres berambut putih itu disapa emak-emak yang sedang belanja sayuran di pinggir jalan.

"Belanja bu? wah sayure seger-seger ya," sapa Ganjar.

Emak-emak itu mengatakan, belanja sayuran untuk membuat masakan bagi bapak-bapak yang sedang kerja bakti. Akibat hujan mengguyur Kota Semarang kemarin, talud di belakang kampung mereka longsor.

"Oh masak kagem kerja bakti? Yawis belanjane tak bayari (ya sudah belanjaannya saya bayari)," ucap Ganjar sambil memberikan sejumlah uang pada pedagang.

Sontak saja aksi itu membuat emak-emak kegirangan. Mereka tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih pada Ganjar dan istri karena telah membantu warga.

"Makasih nggih pak. Berkah selalu ya pak. Sehat selalu dan semoga jadi presiden," teriak mereka kompak.

Warga Kota Semarang lainnya pun terlihat antusias saat melihat Capres 2024 yang diusung Partai Perindo tersebut. Mereka yang sedang berkegiatan di pinggir jalan langsung berlarian menyalami Ganjar dan istri sekaligus minta foto bersama.

"Pak Ganjar mampir pak. Kok di Semarang pak? Foto pak, kami kangen ketemu bapak," teriak warga.

"Wah presidenku datang. Menang ya pak," teriak yang lain sambil berebut bersalaman.