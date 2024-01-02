Gempa M5,1 Guncang Kupang NTT

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,1 mengguncang Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa 2 Januari 2024, pukul 11.46 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 16 km Barat Daya Kupang NTT pada koordinat 10.06 Lintang Selatan – 123.75 Bujur Timur.

“Gempa Ma:5.1, 02-Jan-24 11:46:32 WIB, Lok:10.06 LS,123.75 BT (16 km BaratDaya KAB-KUPANG-NTT), Kedalaman:37 Km, tdk berpotensi tsunami,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Pastikan Cadangan Beras Terkendali

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Khafid Mardiyansyah)