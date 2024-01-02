Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi, PVMBG: Warga Diminta Menjauh Radius 3 KM

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |12:13 WIB
JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-laki mengalami erupsi, Selasa (2/1/2024) pukul 11.49 WITA. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) meminta agar warga menjauh radius 3 kilometer.

Diketahui, Gunung Api Lewotobi Laki-laki terletak di Kab/Kota Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dengan posisi geografis di Latitude -8.5389°LU, Longitude 122.7682°BT dan memiliki ketinggian 1584 mdpl.

“Terjadi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki pada hari Selasa, 02 Januari 2024, pukul 11:49 WITA. Tinggi kolom erupsi tidak teramati. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47.3 mm dan durasi 52 detik,” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Herman Yosef S Mboro dalam keterangan resminya.

Herman pun mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki - laki dan pengunjung, wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dan Gunung Lewotobi Perempuan serta 4 km dalam arah barat laut utara dan selatan-tenggara dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

