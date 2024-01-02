Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Alasan Lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro Karya Raden Saleh Terkenal!

Shafira Aprilia Hadi , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |15:33 WIB
Ini Alasan Lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro Karya Raden Saleh Terkenal!
A
A
A

JAKARTA - Raden Saleh Syarif Bustaman (1814-1880) mengabadikan salah satu momen bersejarah bagi Indonesia yaitu, penangkapan Pangeran Diponegoro oleh pasukan Belanda di bawah komando Letnan Jenderal Hendrik Mercus de Kock yang terjadi pada 28 Maret 1830.

Penangkapan Pangeran Diponegoro menandakan berakhirnya perang Diponegoro atau Perang Jawa. Lukisan ini merupakan karya pertama Raden Saleh yang mulai ia buat pada 1856 dan selesai satu tahun setelahnya.

Lukisan ini berhasil menarik perhatian masyarakat terlebih para penikmat seni. Berikut alasan mengapa lukisan penangkapan pangeran diponegoro sangat terkenal.

Mengandung Nilai Sejarah

Penangkapan Pangeran Diponegoro oleh pasukan kolonial merupakan salah satu peristiwa bersejarah di Indonesia. Pangeran Diponegoro dijebak sehingga ia dapat ditangkap, Pangeran Diponegoro diundang ke Magelang untuk membicarakan kemungkinan gencatan senjata, namun kenyataannya Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya ditangkap dan diasingkan. Dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro berakhir sudah Perang Diponegoro.

Sebagai Simbol Perlawanan

Nicolaas Pieneman (1809-1860) ditugaskan oleh pemerintah kolonial untuk mendokumentasikan penangkapan Pangeran Diponegoro. Pieneman memberi nama lukisannya Penyerahan Diri Pangeran Diponegoro. Ia menggambarkan Pangeran Diponegoro berserah diri kepada pemerintah kolonial, Pangeran Diponegoro berdiri di bawah Jenderal de Kock dengan kepala menghadap ke depan, dan tangan kiri terbuka, seolah pasrah. Ia juga melukis bendera Belanda yang berkibar sebagai tanda kemenangan Belanda.

Raden Saleh tengah berada di Eropa saat peristiwa penangkapan, ia pun melihat lukisan karya Pieneman tersebut dan ia mulai membuat lukisan versi dirinya. Namun, berbeda dari karya Pieneman, Raden Saleh menggambarkan Pangeran Diponegoro mengadah ke atas, ditangisi pengikutnya, dan di sampingnya berdiri de Kock yang tampak arogan. Raden Saleh juga menghapus bendera Belanda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/612/3139992//wow_lukisan_raden_saleh_muncul_di_mv_terbaru_jin_bts_netizen_auto_bangga-ZbCF_large.jpg
Wow! Lukisan Raden Saleh Muncul di MV Terbaru Jin BTS, Netizen Auto Bangga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement