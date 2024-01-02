Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ribuan Gen Z di TikTok Beri Semangat Mahfud MD Berantas Korupsi

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |15:34 WIB
Ribuan Gen Z di TikTok Beri Semangat Mahfud MD Berantas Korupsi
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut tiga, Mahfud MD ternyata banyak mendapat dukungan dari para Gen Z. Para Genz memberikan dukungan kepada cawapres yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo ini melalui akun TikTok nya yakni @mohmahfudmdofficial.

Dalam video yang diunggah di akun TikTok @mohmahfudmdofficial, Mahfud MD menjelaskan bawa di akun Isntagram dan X (Twitter) miliknya banyak anak muda yang memberikan dukungan kepadanya. Mahfud pun kemudian membuat akun TikTok agar lebih banyak menjangkau anak-anak muda yang memang lebih gandrung dengan Platform TikTok.

"Hai para netizen, melalui akun instagram dan X atau Twitter saya. Saya mencatat dan mengetahui ternyata banyak sekali respons dari anak-anak muda terhadap seluruh yang saya nyatakan dan seluruh yang saya kerjakan. Oleh sebab itu, agar lebih mudah dan lebih orisinil untuk anda semua para netizen, saya membuat akun TikTok dengan nama @mohmahfudmdofficial. Silakan disimak, silakan diikuti, silakan dikomentari. Mari maju bersama," ujar Mahfud MD dalam video yang diunggah di akun TikToknya tersebut.

Postingan ini ternyata mendapat dukungan dari warga TikTok. Video tersebut hingga pukul 14.00 WIB ini sudah dilihat lebih dari 3,5 juta warganet. Video tersebut juga mendapat emoticon love lebih dari 134 ribu, dikomentari 23 ribu dan 7000 orang menyundul video tersebut ke postingan favorit mereka.

"Mahfud MD Wapress terbaik harapan bangsa Indonesia," tulis akun @tonosanjaya617 di kolom komentar.

"Mahfud MD. cawapres cerdas, berani karena benar jujur dan amanah," tulis akun @jaka.

Alasan generasi muda mendukung Mahfud MD memang bukan tanpa alasan. Generasi muda saat ini sedang mencari sosok pemimpin yang berani menyikat habis praktik korupsi di Tanah Air. Sosok Mahfud MD selama ini dikenal sebagai figur anti korupsi.

Mahfud bertekad berantas habis korupsi karena korupsi merusak hukum, merusak kepastian hukum, padahal kepastian hukum penting untuk ekonomi dan investasi. "Anda korupsi saya sikat,"tegas Mahfud MD.

Selama 4 tahun menjabat sebagai Menkopolhukam, Mahfud MD sudah membongkar kasus-kasus penyelewengan yang bisa merugikan negara sebesar Rp678 trilun, baik korupsi maupun pencucian uang. Mahfud MD memang dikenal sebagai sosok pegiat antikorupsi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173838//kepala_bgn-aXQk_large.jpg
Kepala BGN Minta Maaf Cucu Mahfud MD Keracunan MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/337/3172793//yusril-bkHe_large.jpg
Yusril Bocorkan Dua Pakar Hukum Akan Masuk Komite Reformasi Polri, Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/455/3172096//mahfud_md-YEqI_large.jpg
Harta Kekayaan Mahfud MD yang Putuskan Gabung Komite Reformasi Kepolisian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171882//puan-nWhg_large.jpg
Mahfud Siap Gabung Komite Reformasi Polri, Puan: Yang Penting Tujuannya Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169859//pemerintah-bYLQ_large.jpg
Anies Baswedan hingga Mahfud MD Berpeluang Jadi Menko Polkam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement