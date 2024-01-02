Ribuan Gen Z di TikTok Beri Semangat Mahfud MD Berantas Korupsi

JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut tiga, Mahfud MD ternyata banyak mendapat dukungan dari para Gen Z. Para Genz memberikan dukungan kepada cawapres yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo ini melalui akun TikTok nya yakni @mohmahfudmdofficial.

Dalam video yang diunggah di akun TikTok @mohmahfudmdofficial, Mahfud MD menjelaskan bawa di akun Isntagram dan X (Twitter) miliknya banyak anak muda yang memberikan dukungan kepadanya. Mahfud pun kemudian membuat akun TikTok agar lebih banyak menjangkau anak-anak muda yang memang lebih gandrung dengan Platform TikTok.

"Hai para netizen, melalui akun instagram dan X atau Twitter saya. Saya mencatat dan mengetahui ternyata banyak sekali respons dari anak-anak muda terhadap seluruh yang saya nyatakan dan seluruh yang saya kerjakan. Oleh sebab itu, agar lebih mudah dan lebih orisinil untuk anda semua para netizen, saya membuat akun TikTok dengan nama @mohmahfudmdofficial. Silakan disimak, silakan diikuti, silakan dikomentari. Mari maju bersama," ujar Mahfud MD dalam video yang diunggah di akun TikToknya tersebut.

Postingan ini ternyata mendapat dukungan dari warga TikTok. Video tersebut hingga pukul 14.00 WIB ini sudah dilihat lebih dari 3,5 juta warganet. Video tersebut juga mendapat emoticon love lebih dari 134 ribu, dikomentari 23 ribu dan 7000 orang menyundul video tersebut ke postingan favorit mereka.

"Mahfud MD Wapress terbaik harapan bangsa Indonesia," tulis akun @tonosanjaya617 di kolom komentar.

"Mahfud MD. cawapres cerdas, berani karena benar jujur dan amanah," tulis akun @jaka.

Alasan generasi muda mendukung Mahfud MD memang bukan tanpa alasan. Generasi muda saat ini sedang mencari sosok pemimpin yang berani menyikat habis praktik korupsi di Tanah Air. Sosok Mahfud MD selama ini dikenal sebagai figur anti korupsi.

Mahfud bertekad berantas habis korupsi karena korupsi merusak hukum, merusak kepastian hukum, padahal kepastian hukum penting untuk ekonomi dan investasi. "Anda korupsi saya sikat,"tegas Mahfud MD.

Selama 4 tahun menjabat sebagai Menkopolhukam, Mahfud MD sudah membongkar kasus-kasus penyelewengan yang bisa merugikan negara sebesar Rp678 trilun, baik korupsi maupun pencucian uang. Mahfud MD memang dikenal sebagai sosok pegiat antikorupsi.