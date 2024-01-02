Kapan Debat Ketiga Capres Cawapres 2024? Ini Jadwal dan Temanya

JAKARTA - Usai berlangsungnya debat capres dan cawapres 2024 yang pertama pada Selasa (12/12/23) dan kedua pada Jumat (22/12/23), kini telah sampai pada tahap debat ketiga. Berdasarkan jadwal yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) debat capres-cawapres 2024 akan digelar sebanyak lima kali, mulai Desember 2023 hingga Februari 2024.

Setelah debat pertama berlangsung yang bertema Pemerintahan, Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga, dan debat kedua dengan tema yang diusung bagi cawapres adalah meliputi Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Digital, Keuangan, Investasi, Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN dan APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan.

Kini tema debat ketiga yang akan dilaksanakan pada Minggu (7/01/24) dengan mengungsung tema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik.

Rangkuman Jadwal dan Tema Debat Capres dan Cawapres 2024:

Debat pertama (khusus capres): Selasa, 12 Desember 2023

Tema: Pemerintahan, Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.

Debat kedua (khusus cawapres): Jumat, 22 Desember 2023

Tema: Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Digital, Keuangan, Investasi, Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN dan APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan.