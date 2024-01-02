Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Serahkan 2.000 Sertifikat Tanah, Jokowi: Bukti Hak Hukum atas Tanah

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |15:58 WIB
Serahkan 2.000 Sertifikat Tanah, Jokowi: Bukti Hak Hukum atas Tanah
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 2.000 sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa, 2 Januari 2024, di Gedung Tenis Indoor Premium Pertamina, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa sertifikat yang diberikan merupakan bukti secara hukum atas tanah yang dimiliki.

“Di sini juga ada semuanya nama pemegang haknya siapa, ibu siapa atau bapak siapa, luasnya ada disini, semuanya ada, enggak bisa lagi digugat-gugat karena sudah pegang yang namanya tanda bukti hak atas tanah yang namanya sertifikat,” kata Jokowi.

Dengan telah dipegangnya sertifkat tersebut, Presiden mempersilakan kepada masyarakat apabila sertifikat tersebut akan dipergunakan untuk keperluan lain. Namun, Presiden mengingatkan agar menggunakan sertifikat tersebut secara bijak.

“Saya titip kalau ini mau dipakai agunan, mau dipakai jaminan ke bank tolong dihitung dulu, tolong dikalkulasi dulu bisa nyicil enggak bulanannya, bisa _ngangsur_ enggak bulanannya,” kata Presiden.

