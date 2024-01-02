Pernikahan Mateen Bolkiah Jadi Hari Patah Hati Sedunia, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates!

TUJUH Januari diprediksi bakal menjadi hari patah hati sedunia. Sebab, Pangeran Brunei Darussalam, Abdul Mateen Bolkiah akan menikah dengan kekasihnya, Anisha Rosnah.

Apalagi, putra Sultan Brunei Hassanal Bolkiah itu memamerkan foto bersama calon istrinya yang bikin netizen baper.

Sambil mengucapkan tahun baru, pria tampan 32 tahun ini menampilkan momen kebersamaan dengan calon istri.

Foto keduanya disukai lebih dari 500 ribu orang dan mendapat ribuan komentar. Sejumlah netizen mengaku baper dengan kemesraan keduanya.

Sebelumnya pada awal Oktober 2023, Kerajaan Brunei Darussalam mengumumkan rencana pernikahan Pangeran Abdul Mateen yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Januari 2024 mendatang.

Rencana pernikahan yang diumumkan lewat koran lokal Borneo Bulletin akan berlangsung selama 10 hari, yang digadang-gadang akan menjadi royal wedding terbesar di tahun ini.

