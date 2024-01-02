Survei IPE: Elektabilitas Ganjar-Mahfud Rajai Pilpres 2024

JAKARTA - Indonesia Politics Expert (IPE) merilis hasil survei mengenai elektabilitas pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) periode Agustus hingga Desember 2023.

Direktur Riset dan Survey IPE Agustanto Suprayoghi mengungkapkan, berdasarkan hasil survei IPE, pasangan capres-cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menduduki peringkat pertama dibandingkan pasangan lain.

Hasil survei Agustus - September pasangan Ganjar-Mahfud mendapatkan persentase 30,45%. Lalu, pada survei bulan November hasilnya naik 32,78%. Dan pada Desember elektabilitas keduanya kembali naik menjadi 33,57%.

"Kenaikan elektabilitas 03 mempunyai relevansi yang cukup kuat dengan figur idaman Capres-Cawapres yang diinginkan masyarakat dekat dengan rakyat, bebas KKN jujur dipercaya," kata Agustanto dalam paparannya, Selasa (2/1/2024).

Agustanto mengatakan, saat ini Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud hanya perlu mensosialisasikan secara masif visi misi pasangan nomor urut 03 tersebut kepada masyarakat.

"Jadi dari 03 branding yang sudah dilakukan oleh TPN sampai hari ini menurut kami itu udah nempel. Sekarang tinggal bagaimana visi misi yang mereka lebih di sosialisasikan," jelasnya.

Perlu diketahui, untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar mendapatkan tingkat elektabilitas 23,79% pada survei Agustus-September. Lalu pada survei November didapati hasil 25,60%. Dan pada Desember pasangan tersebut mendapatkan 26,79%.