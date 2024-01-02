Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasil Survei Puspoll Indonesia: Pilpres 2024 Berpeluang Dua Putaran

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |16:16 WIB
Hasil Survei Puspoll Indonesia: Pilpres 2024 Berpeluang Dua Putaran
A
A
A

JAKARTA - Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berpeluang besar terjadi dua putaran. Hal itu tercermin dari hasul survei Pusat Polling Indonesia teranyar yang dilakukan pada 11-18 Desember 2023.

Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Muslimin Tanja mengatakan, elektabilitas tiga kandidat belum ada yang tembus lenih dari 50%. Dari hasil survei itu, pasangan nomot urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka meraih elektanilitas 41%.

Sementara pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di urutan kedua dengan raihan elektabilitas sebesar 27,6%. Sedangkan pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar meraih 26,1%.

"Ini juga menunjukan bahwa di antara 3 pasangan ini belum ada yang mencapai 50+1. Artinya, pemilu 2024 iti kemungkinan akan dilakukan 2 putaran," kata Muslimin saat paparkan hasil survei secara daring, Selasa (2/1/2024).

Dengan demikian, ia meyakini, Pilpres 2024 bisa terjadi dua putaran. Ia berkata, syarat pilpres satu putaran salah satu kandidat harus meraih suara di atas 50%.

Halaman:
1 2
      
