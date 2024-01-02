Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei Puspoll Indonesia: Prabowo dan Ganjar Paling Berpeluang Lolos Putaran Dua Pilpres 2024

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |16:21 WIB
Survei Puspoll Indonesia: Prabowo dan Ganjar Paling Berpeluang Lolos Putaran Dua Pilpres 2024
Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Puspoll Indonesia telah merilis hasil survei terbaru terkait dengan elektabilitas capres dan cawapres pada Pilpres 2024.

Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Muslimin Tanja menyampaikan bahwa pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD paling berpeluang lolos ke putara kedua Pilpres 2024.

Hasil survei tersebut, kata Muslimin, berdasar dari elektabilitas kedua pasangan calon tersebut, di mana Prabowo-Gibran sebesar 41 persen dan Ganjar-Mahfud sebesar 27,6 persen.

“Pada simulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden, Pasangan Calon Presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menempati urutan teratas, lalu diikuti oleh pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD,” ujar Muslimin saat menyampaikan hasil survei, Selasa (2/1/2024).

Adapun pasangan nomor urut 03 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di posisi terakhir dengan elektabilitas sebesar 26,1 persen.

Sementara itu, data elektabilitas tersebut masih menyisakan angka undecided voters sebanyak 5,3 persen.

Dari angka data di atas, Muslimin menyebut bahwa peluang Pilpres 2024 dua putaran masih sangat terbuka lebar. Sebab, hingga sampai survei dilakukan Puspoll, belum ada Capres-Cawapres yang menyentuh angka 50 persen plus 1.

“Di antara 3 pasangan ini belum ada yang mencapai 50+1 persen. Artinya, pemilu 14 Februari nanti kemungkinan akan dilakukan 2 putaran,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
