Tanggapi Survei CSIS, TPM Ganjar-Mahfud: Sampling Lemah 50% Responden Tak Nonton Debat Capres

JAKARTA - Sekretaris Deputi YZ (Tim Pemenangan Muda) Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud M.

Fitrah Wardiman menilai survei politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) lemah untuk dijadikan rujukan elektabilitas.

Pasalnya, 50 persen responden yang dilibatkan tidak menonton debat capres.

“Saya baca laporan mereka, dan disana disebutkan proporsi responden yang tidak menonton debat dalam survei tersebut sebesar 50,2%. Angka yang sangat tinggi. Lalu apa yang menjadi faktor responden memilih kandidat tertentu?,” jelasnya saat diwawancara (2/1/2023).

Responden yang tidak menonton debat, menurut Fitrah Wardiman, dapat secara signifikan mempengaruhi hasil survei karena mungkin saja mereka tidak memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan.

“Bukan salah, tapi lemah untuk dijadikan rujukan elektabilitas karena lemahnya korelasi antara responden dan kandidat. Apalagi mengabaikan questionnare apakah responden mengetahui visi-misi para kandidat capres-cawapres,” jelas Fitrah, yang juga aktivis sosial lulusan University of Sussex.

Selain itu, ia juga berpandangan bahwa tanpa informasi visi-misi dan responden yang tidak menonton debat, tidak ada dasar untuk memahami faktor-faktor apa yang mempengaruhi responden untuk memilih kandidat tertentu.

“Ini juga lantaran pemilihan sampel. Karena survei yang dilakukan dalam hitungan hari memang cenderung memilih responden yang mudah dijangkau,” terangnya lagi.

Disamping itu, ia juga menyoroti tingginya tingkat non-respon dalam survei CSIS. “Perlu dipahami, dalam setiap riset, non-respon ini dapat mendistorsi hasil survei dan penggunaan multistage random sampling ini ibarat sebuah keranjang yang dipenuhi beragam buah, lalu hanya dipilih buah apel,” terang Fitrah, yang juga pernah menjabat Kepala Biro Pers Media PPI Dunia 22/23.

Lebih jauh, ia justru menginginkan agar masyarakat perlu lebih hati-hati dan kritis dalam melihat dan menyikapi survei politik.