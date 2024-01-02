PDIP: Ganjar-Mahfud Kantongi Sentimen Positif Sangat Besar

JAKARTA - Pasangan Capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD memiliki sentimen positif tertinggi selama tujuh hari terakhir. Hal tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan internal mereka.

Hal itu sebagaimana diungkapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

"Dalam catatan 7 hari terakhir (Ganjar-Mahfud) terdapat sentimen positif yang sangat besar," kata Hasto di lokasi.

Capaian Ganjar-Mahfud itu melampaui dua paslon nomor urut 1, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

"Sehingga dengan atmosfer yang positif dengan sentimen positif dari Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD, sentimennya itu yang paling besar daripada yang lain dari data AI (artificial intelegent) kami," ujar Hasto.

Hasil tersebut, menurut Hasto, didapatkan dengan kedekatan pasangan capres-cawapres yang didukung Partai Perindo itu dengan rakyat.