Hasil Survei Puspoll Indonesia Ungkap Tiga Faktor Ganjar-Mahfud Berpeluang Masuk Putaran Kedua Pilpres 2024

JAKARTA - Pasangan Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berpeluang besar masuk ke putaran kedua Pilpres 2024. Hal itu tercermin dari hasil survei Pusat Polling (Puspoll) Indonesia.

Direktur Eksekutif Puspoll Indoneska Muslimin Tanja mengungkapkan ada tiga faktor yang membuat peluang Ganjar-Mahfud besar masuk ke putaran kedua Pilpres 2024.

Faktor pertama, kata Muslimin, adalah Pilpres satu putaran tidak realistis, karena belum ada satu kandidat yang elektabilitasnya mendekati atau melebihi 50%.

Dari hasil survei itu, elektabilitas paslon Anies-Muhaimin mencapai 26,1%, sementara Prabowo-Gibran sebesar 41%, sedangkan Ganjar-Mahfud sebesar 27,6%.

"Pilpres akan berlangsung dua putaran. Paslon nomor urut 1 sulit hanya mencapai satu putaran. Selain pasangan nomor satu, pasangan nomor 3 berpeluang masuk putaran kedua. Siapa yang akan lolos kita lihat tanggal 14 Februari 2024,” kata Muslimin saat mengumumkan hasil survei secara daring, Selasa (2/1/2024).

Faktor kedua, pasangan Ganjar-Mahfud berpeluang maju putaran kedua. Hal itu terlihat dari hasil simulasi head to head Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin melawan dengan paslon Nomor urut 2.

Hasilnya menunjukkan duet Ganjar-Mahfud lebih berpeluang maju putaran kedua dibandingkan Anies-Muhaimin, dengan persentase 39,8% untuk Ganjar-Mahfud dan 37,2% untuk Anies-Muhaimin.