Ziarah ke Makam Bung Hatta, Mahfud MD Ingin Perkuat Pesan pada Hatinya dan Publik

JAKARTA - Cawapres yang diusung Partai Perindo, Mahfud MD berziarah ke Taman Makam Bung Hatta yang berlokasi di kawasan TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Selasa (2/1/2024) ini. Dia ingin memperkuat pesan pada hatinya dan juga pada publik.

"Saya ingin memperkuat pesan, pertama pesan ke hati saya lalu yang kedua pesan kepada publik bahwa kita pernah punya tokoh besar, yaitu Bung Hatta yang sampai sekarang tak hilang dari hati masyarakat," ujar Mahud MD di lokasi, Selasa (2/1/2024).

Menurutnya, kehadiran Bung Hatta tak akan pernah hilang dari tinta emas sejarah lahirnya negara Indonesia. Bung Hatta bersama Bung Karno atau Presiden RI Pertama, Soekarno berjuang dengan penuh pengabdian pada nusa dan bangsa hingga keduanya sampai mengalami pemenjaraan, pembuangan, hingga akhirnya menjadi proklamator dalam tampilan Dwi Tunggal yang sangat serasi.

"Sejarah peran Dwi Tunggal Bung Karno dan Bung Hatta tidak bisa dilepas, tidak bisa dihapus dari tinta emas Indonesia, dimana tanpa keduanya ini kira-kira Indonesia tidak akan lancar, tidak akan mudah meraih kemerdekaannya," tuturnya.

Dia menambahkan, usai dirinya dideklarasikan sebagai Cawapres yang mendampingi Capres Ganjar Pranowo, dia memang berniat untuk berziarah ke makam Bung Karno di Blitar. Maka itu, kini dia pun berziarah ke Makam Bung Hatta guna memberikan penghormatan sekaligus menjadikan sebuah pesan baginya dan bagi masyarakat Indonesia secara luas.

"Hari ini hari pertama hari kerja di 2024 ini saya tidak melakukan kegiatan lain tetapi berziarah dahulu ke makam Bung Hatta untuk memberi penghormatan dan pesan kepada kita semua kita pernah punya tokoh besar luar biasa," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)