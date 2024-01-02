Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ziarah, Mahfud MD Belajar Tentang Konseptor Bung Hatta

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |18:22 WIB
Ziarah, Mahfud MD Belajar Tentang Konseptor Bung Hatta
JAKARTA - Cawapres yang diusung oleh Partai Perindo, Mahfud MD berkunjung ke Taman Makam Bung Hatta atau Wakil Presiden Pertama RI Mohammad Hatta di kawasan TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Selasa (2/1/2024). Mahfud pun belajar tentang konseptor yang dianut oleh Bung Hatta.

"Beliau adalah peletak dasar koperasi, konsep ekonomi koperasi adalah beliau yang pertama membawa sampai sekarang," ujar Mahfud MD di lokasi, Selasa (2/1/2024).

Menurutnya, Bung Hatta merupakan sosok yang pertama membawa tentang sistem perekonomian Indonesia melalui koperasi, yang mana sampai sekarang pun masih digunakan oleh pemerintah Indonesia. Bahkan, saat ini sistem tersebut disebut sebagai istilah Soko Guru Ekonomi Indonesia.

"Di dunia Internasional, Bung Hatta meletakkan dasar diplomasi kita di tengah-tengah dunia dengan konsep politik bebas aktif," katanya.

Dia menerangkan, Bung Hatta merupakan salah satu tokoh konseptor ulung lantaran dia meletakan dasar diplomasi di dunia Internasional. Padahal, kala itu dunia Internasional berada dalam bayang-bayang paham Barat dan paham Timur, yakni Liberalisme Amerika dan Komunisme Uni Soviet

