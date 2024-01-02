Dikunjungi Mahfud MD, Putri-Putri Bung Hatta Merasa Dihargai

JAKARTA - Anak Wakil Presiden RI Pertama Mohammad Hatta, Meutia Farida Hatta mengaku merasa sosok Bung Hatta dan kekuarganya dihargai dengan berkunjungnya Cawapres yang diusung oleh Partai Perindo, Mahfud MD ke Taman Makam Bung Hatta pada Selasa (2/1/2024) ini.

"Kami kan keluarga Proklamator Bung Hatta, tentu kami merasa dihargai, Bung Hatta dihargai, untuk diingat sebelum masa kampanye sampai nanti ada pemilihan," ujar Meutia di lokasi, Selasa (2/1/2024).

BACA JUGA:

Menurutnya, sejatinya bukan Mahfud MD saja yang pernah berkunjung ke makam ayahnya itu, kala Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Capres, SBY juga berziarah ke makam Bung Hatta bersama istrinya. Begitu juga saat Anies Baswedan menjadi Cagub DKI Jakarta, dia pun datang ke makam ayahnya tersebut.

"Ini tokoh-tokoh apalagi kalau di mana Bung Hatta berperan misalnya sebagai Ketua PMI, sebagai Bapak Koperasi, Bapak Perumahan Rakyat, dan Bung Hatta sebagai tokoh yang penting itu di kementerian datang, PUPR, Kementerian UMKM dan Koperasi, dan PMI, kami juga keluarga datang menerimanya," tuturnya.

Mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Kabinet Indonesia Bersatu pada 2004-2009 itu menerangkan, selain dia, dua adiknya, Gemala Rabi'ah Hatta dan Halida Nuriah Hatta, cucu-cucu beserta menantu Bung Hatta pun turut hadir menemani Mahfud MD berziarah.