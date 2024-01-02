Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dikunjungi Mahfud MD, Putri-Putri Bung Hatta Merasa Dihargai

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |18:25 WIB
Dikunjungi Mahfud MD, Putri-Putri Bung Hatta Merasa Dihargai
Putri-putri Bung Hatta merasa dihargai dengan kunjungan Mahfud MD. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Anak Wakil Presiden RI Pertama Mohammad Hatta, Meutia Farida Hatta mengaku merasa sosok Bung Hatta dan kekuarganya dihargai dengan berkunjungnya Cawapres yang diusung oleh Partai Perindo, Mahfud MD ke Taman Makam Bung Hatta pada Selasa (2/1/2024) ini.

"Kami kan keluarga Proklamator Bung Hatta, tentu kami merasa dihargai, Bung Hatta dihargai, untuk diingat sebelum masa kampanye sampai nanti ada pemilihan," ujar Meutia di lokasi, Selasa (2/1/2024).

 BACA JUGA:

Menurutnya, sejatinya bukan Mahfud MD saja yang pernah berkunjung ke makam ayahnya itu, kala Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Capres, SBY juga berziarah ke makam Bung Hatta bersama istrinya. Begitu juga saat Anies Baswedan menjadi Cagub DKI Jakarta, dia pun datang ke makam ayahnya tersebut.

"Ini tokoh-tokoh apalagi kalau di mana Bung Hatta berperan misalnya sebagai Ketua PMI, sebagai Bapak Koperasi, Bapak Perumahan Rakyat, dan Bung Hatta sebagai tokoh yang penting itu di kementerian datang, PUPR, Kementerian UMKM dan Koperasi, dan PMI, kami juga keluarga datang menerimanya," tuturnya.

Mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Kabinet Indonesia Bersatu pada 2004-2009 itu menerangkan, selain dia, dua adiknya, Gemala Rabi'ah Hatta dan Halida Nuriah Hatta, cucu-cucu beserta menantu Bung Hatta pun turut hadir menemani Mahfud MD berziarah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement