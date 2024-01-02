Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Diberikan Buku Berisi Kata-kata Bijak Bung Hatta oleh Keluarga

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |19:47 WIB
Mahfud MD Diberikan Buku Berisi Kata-kata Bijak Bung Hatta oleh Keluarga
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Anak Wakil Presiden RI Pertama Mohammad Hatta, Meutia Farida Hatta menyebutkan, telah memberikan buku berisi kata-kata bijak Bung Hatta pada Cawapres yang diusung Partai Perindo, Mahfud MD. Hal itu sekaligus sebagai pesan pada Mahfud MD manakala dia menjadi sosok pemimpin bangsa Indonesia ke depannya.

"Saya sudah memberikan buku pada beliau, buku yang ditulis kata-kata bijak ayah saya, mudah-mudahan diikuti dan saya kira iyah, karena saya melihat apa yang disampaikan juga beliau membaca apa yang ditulis," ujarnya pada wartawan, Selasa (2/1/2024).

Menurutnya, buku berisi Kata-kata Bijak Bung Hatta itu ditulis langsung oleh ayahnya, hanya saja tulisan itu dia kompilasikan dan kumpulkan untuk dijadikan sebuah buku. Buku tersebut diberikannya sejak saat Mahfud MD terpilih sebagai Cawapres pendamping Capres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo.

"Kata-kata Bijak Bung Hatta, kata-kata bijak beliau tuk bagaimana memimpin negara ini, konsep-konsep yang baik tuk memimpin negara," tuturnya.

Dia menambahkan, diharapkan saat Mahfud MD menjadi sosok pemimpin bangsa Indonesia ke depan, bisa menerapkan Kata-kata Bijak Bung Hatta tersebut.

(Awaludin)

      
