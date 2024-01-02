Tabrakan Pesawat di Jepang, KBRI Tokyo Pantau Terus Kondisi WNI

JAKARTA - KBRI Tokyo terus memantau kondisi warga negara Indonesia (WNI) kemungkinan menjadi korban tabrakan pesawat JAL di bandara Haneda, Tokyo pada Selasa (2/1/2024).

"Saat ini KBRI Tokyo sedang berkoordinasi dengan otoritas Bandara Haneda mengenai kemungkinan adanya penumpang WNI pada pesawat JAL tersebut," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha dalam keterangannya.

Diketahui Pesawat JAL mengalami kebakaran di Bandara Haneda sekitar pukul 17.55 JST pada hari ini (2/24). Kebakaran disebabkan tabrakan dengan pesawat penjaga pantai Jepang.

Terdapat lima korban meninggal dari pesawat penjaga pantai Jepang. Sedangkan seluruh penumpang dan kru pesawat JAL selamat.

"KBRI juga mengantisipasi kemungkinan adanya WNI yang stranded di Bandara Haneda karena adanya pembatalan sejumlah penerbangan," tuturnya.

