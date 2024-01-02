Anak Bung Hatta Harapkan Mahfud MD Jalankan UUD 1945 saat Jadi Wapres

JAKARTA - Anak Wakil Presiden RI Pertama Mohammad Hatta, Meutia Farida Hatta berharap, Cawapres yang diusung Partai Perindo, Mahfud MD bisa menjalankan UUD 1945 dengan baik bila terpilih menjadi Wakil Presiden RI berikutnya.

"Kita berharap apa yang sudah dibangun para pendiri negara, termasuk Bung Karno dan Bung Hatta, para pendiri negara sudah menetapkan apa yang harus dilakukan dengan UUD 1945 dengan nilai budaya nasionalnya Pancasila. Jadi norma budaya nasional adalah UUD 1945, saya berharap semua presiden dan wakil presiden menjalankan itu," ujarnya pada wartawan, Selasa (2/1/2024).

Menurutnya, Presiden RI Pertama Soekarno, Wakil Presiden RI Pertama Mohammad Hatta sekaligus proklamator kemerdekaan bersama para pendiri negara Indonesia lainnya telah menetapkan UUD 1945 dengan nilai-nilai di dalamnya untuk dijalankan. Namun, semua itu masih belum berjalan dengan sempurna, masih ada gangguan politik yang menghalangi berjalannya semua nilai itu.

"Selalu ada gangguan politik, terutama gangguan konsep, seperti prinsip kapitalisme, komunisme itu mengganggu apa yang ditetapkan di dalam isi dari UUD 1945. Nah kalau apa yang ditetapkan para pendiri negara dan tentunya juga oleh Soekarno dan Bung Hatta itu dijalankan baik-baik, Indonesia akan jauh lebih jaya," tuturnya.

Mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Kabinet Indonesia Bersatu pada 2004-2009 itu menambahkan, siapapun yang bakal menjadi Presiden dan Wakil Presiden berikutnya, diharapkan memiliki perasaan seperti Bung Karno dan Bung Hatta pula, yakni cinta tanah air. Suatu negara memang ada kalanya sengsara dan berjaya, hanya saja selama prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Bung Karno dan Bung Hatta dijalankan dengan baik, bangsa Indonesia diyakini akan menjadi bangsa yang besar.

"Kalau prinsip-prinsip Bung Hatta dan Bung Karno yang sangat baik diterapkan pada rakyat dan dijalankan dengan baik, kita akan menjadi bangsa besar dan jaya dan diperhitungkan di arena Internasional," pungkasnya.

(Awaludin)