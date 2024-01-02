Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mengenang Rizal Ramli, Eks Menteri yang Juga Tokoh Pergerakan Dijuluki Rajawali Ngepret

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |20:55 WIB
Mengenang Rizal Ramli, Eks Menteri yang Juga Tokoh Pergerakan Dijuluki Rajawali Ngepret
Rizal Ramli (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Kabar duka, Mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Rizal Ramli meninggal dunia, pada Selasa (2/1/2024). Informasi yang diterima, Rizal Ramli meninggal di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada pukul 19.30 WIB.

Rizal Ramli merupakan sosok yang dikenal berani menyuarakan pikirannya. Tak heran berbagai julukan kerap disematkan kepada dirinya. Mulai dari Sang Penerobos hingga Rajawali Ngepret.

Rizal Ramli merupakan pria kelahiran 10 Desember 1954, menukil wikipedia, ia adalah satu di antara tokoh pergerakan mahasiswa Indonesia era 1977/78, pakar ekonomi dan tokoh perubahan Indonesia.

Berbagai posisi penting pernah diemban, yakni menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia menggantikan Indroyono Soesilo sejak 12 Agustus 2015. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), Menteri Koordinator bidang Perekonomian, serta Menteri Keuangan Indonesia pada Kabinet Persatuan Nasional pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Rizal Ramli juga pernah ditawari oleh Soeharto untuk menjadi menteri di Kabinet Pembangunan VII serta pernah ditawari oleh Gus Dur untuk menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan serta Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, namun semuanya ditolaknya. Barulah ketika Gus Dur memintanya menjadi Kepala Badan Urusan Logistik, Rizal Ramli menerima tawaran tersebut.

Bukan hanya di dalam negeri, di kancah internasional, Rizal pernah dipercaya sebagai anggota tim panel penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama beberapa tokoh ekonom dari berbagai negara lainnya.

Rizal juga pernah menolak jabatan internasional sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Economic & Social Commission of Asia and Pacific (ESCAP) yang ditawarkan PBB pada November 2013. Itu ia lakukan lantaran ingin fokus mengabdi pada negara dan bangsa Indonesia.

