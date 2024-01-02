Gempa dan Tsunami Jepang, Ratusan WNI Tinggal di Selter Butuh Bantuan Logistik

JAKARTA - KBRI Tokyo melaporkan ratusan warga negara Indonesia (WNI) korban gempa dan tsunami Jepang kini berada di selter atau tempat penampungan. Selain kesulitan berkomunikasi karena gangguan jaringan, mereka pun juga membutuhkan bantuan logistik.

"Berdasarkan komunikasi terakhir KBRI Tokyo dengan simpul-simpul masyarakat, didapat informasi baru bahwa terdapat sejumlah WNI yang berada di selter dan membutuhkan bantuan logistik,"kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha dalam keterangannya, Selasa (2/1/2024).

Adapun para WNI tersebut tersebar di beberapa titik mulai dari Ogi sebanyak 53 orang, Suzu sebanyak 25 orang dan Saikai sebanyak 27 orang.

"KBRI Tokyo akan segera mengirimkan bantuan logistik darurat untuk para WNI di tempat-tempat tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, ada sebanyak 27 WNI yang berada di shelter, tersebar di Toyama, Ishikawa, dan Kanazawa. Sebagian sudah pulang dan sisa 9 orang dimana mereka dalam keadaan baik.

"9 WNI yaitu 6 mahasiswa di Toyama, 1 wni di noto dan 2 pemagang di Ishikawa,"tutur dia.