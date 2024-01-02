Jenazah Rizal Ramli Masih Disemayamkan di RSCM

jenazah Rizal Ramli masih berada di RSCM (Foto: MPI)

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sekaligus pakar ekonomi Rizal Ramli dikabarkan tutup usia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta pada Selasa (2/1/2024) malam.

Kabar duka itu dibenarkan Staf Rizal Ramli yakni Tri Wibowo Santoso.

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang, bapak/kakek/mertua kami, Rizal Ramli pada tanggal 2 Januari 2024 pukul 19.30 WIB di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo," tulis keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia.

"Kami segenap keluarga memohon maaf jika ada kesalahan beliau selama hidupnya," sambungnya.

Sementara berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di RSCM, sekitar pukul 21.15 WIB, pihak sekuriti masih berkoordinasi dengan tim humas rumah sakit perihal peliputan. Dikabarkan jenazah belum diberangkatkan ke rumah duka.

Tim MNC Portal masih menunggu pihak rumah sakit memberikan akses peliputan kepergian Rizal Ramli.

(Fakhrizal Fakhri )