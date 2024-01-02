Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rizal Ramli Meninggal Dunia, Ganjar Pranowo: Salah Satu Ekonom Istimewa

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |21:43 WIB
Rizal Ramli Meninggal Dunia, Ganjar Pranowo: Salah Satu Ekonom Istimewa
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Menko Bidang Kemaritiman era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus ekonom senior, Rizal Ramli meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta pada Selasa (2/1/2024) malam.

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Rizal Ramli. Ia menilai sosok Rizal Ramli sebagai salah satu ekonom yang istimewa.

"Innalillahi wa innailaihi roji'un. Turut berduka cita atas meninggalnya Dr.Rizal Ramli, salah satu ekonom yang istimewa," cuit laman X @ganjarpranowo.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun turut mendoakan Rizal Ramli dan keluarga supaya diberi ketabahan.

"Semoga amal ibadah beliau diterima disisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Selamat jalan mas Rizal," ungkapnya.

