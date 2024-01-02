Suasana Rumah Duka Rizal Ramli Mulai Didatangi Pelayat

JAKARTA - Eks Menko Kemaritiman Rizal Ramli meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).

Saat ini, rumah duka Rizal Ramli yang ada di Jalan Bangka IX, nomor 49R, Mampang, Jakarta Selatan, telah didatangi pelayat.

Berdasarkan pantauan, rumah duka tersebut telah didatangi oleh para pelayat, mulai dari kerabat, saudara, hingga kenalanan Rizal Ramli. Sejumlah pelayat tersebut di antaranya mantan juru bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Adhie Massardi, lalu Adik Asuh Rizal Ramli Khalid Zabidi sekaligus aktivis 98 ITB, hingga Eks politikus Partai Nasdem Akbar Faizal.

Saat ini, jenazah Rizal Ramli masih berada di RSCM. Dikabarkan, Rizal Ramli tengah menjalani proses pemandian jenazah dahulu sehingga belum diketahui waktu dibawanya jenazah Rizal ke rumah duka dari RSCM.