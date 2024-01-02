Jenazah Rizal Ramli Rencananya Akan Dimakamkan di TPU Jeruk Purut

JAKARTA - Mantan juru bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie Massardi menyebutkan bahwa jenazah Eks Menko Kemaritiman Rizal Ramli rencananya akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Cilandak, Jakarta Selatan.

Namun, belum dipastikan waktunya lantaran masih menunggu rapat dari keluarga almarhum.

"Inalillahi Wa Inailaihi Rojiun, telah berpulang ke rahmatullah, sahabat kita, senior kita, Bapak Rizal Ramli tadi malam," ujarnya pada wartawan di rumah duka, Jalan Bangka IX, No. 49R, Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (2/1/2024).

BACA JUGA: Suasana Rumah Duka Rizal Ramli Mulai Didatangi Pelayat

Menurutnya, Rizal Ramli telah dirawat di RSCM, Jakarta Pusat, sejak sebulan lalu lantaran menderita sakit gula dan komplikasi penyakit lainnya.

Dia pun baru mendapatkan kabar meninggalnya Rizal Ramli sejak satu jam lalu afau sekira pukul 21.00 WIB.

"Rencana dimakamkan di Jeruk Purut, tapi waktunya masih tentatif menunggu rapat keluarga karena menunggu dua putrinya, salah satunya yang dari Amerika kemungkinan baru sampai ke Jakarta sekitar hari Rabu," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )