HOME NEWS NASIONAL

Jenazah Rizal Ramli Rencananya Akan Dimakamkan di TPU Jeruk Purut

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |22:39 WIB
Jenazah Rizal Ramli Rencananya Akan Dimakamkan di TPU Jeruk Purut
Jubir Gus Dur Adhie Massardi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Mantan juru bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie Massardi menyebutkan bahwa jenazah Eks Menko Kemaritiman Rizal Ramli rencananya akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Cilandak, Jakarta Selatan.

Namun, belum dipastikan waktunya lantaran masih menunggu rapat dari keluarga almarhum.

"Inalillahi Wa Inailaihi Rojiun, telah berpulang ke rahmatullah, sahabat kita, senior kita, Bapak Rizal Ramli tadi malam," ujarnya pada wartawan di rumah duka, Jalan Bangka IX, No. 49R, Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (2/1/2024).

Menurutnya, Rizal Ramli telah dirawat di RSCM, Jakarta Pusat, sejak sebulan lalu lantaran menderita sakit gula dan komplikasi penyakit lainnya.

Dia pun baru mendapatkan kabar meninggalnya Rizal Ramli sejak satu jam lalu afau sekira pukul 21.00 WIB.

"Rencana dimakamkan di Jeruk Purut, tapi waktunya masih tentatif menunggu rapat keluarga karena menunggu dua putrinya, salah satunya yang dari Amerika kemungkinan baru sampai ke Jakarta sekitar hari Rabu," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
