Rizal Ramli Tutup Usia, Mahfud MD: Sahabat Seperjuangan Bisa Saling Dukung dan Kritik

JAKARTA - Mantan Menko Bidang Kemaritiman era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus ekonom senior, Rizal Ramli meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta pada Selasa (2/1/2024) malam.

Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyampaikan rasa duka yang mendalam atas kepergian Rizal Ramli yang telah dianggap sebagai sahabat baiknya itu.

"Innalillahi wa Inna ilaihi raji'un. Sahabat baik saya DR. RIZAL RAMLI telah wafat, malam ini. Saya ikut berdukacita yang mendalam," cuit laman X @mohmahfudmd.

Mahfud mengenang sosok Rizal Ramli sebagai sahabat seperjuangan yang bisa saling mendukung maupun mengkritik.

Ia pun mendoakan almarhum Rizal Ramli mendapat tempat terbaik. "Sahabat seperjuangan yang bisa saling mendukung atau pun saling mengritik. Semoga almarhum mendapat surga-Nya. Mas Rizal, damailah di sisi-Nya," ungkapnya.