Aiman Witjaksono Melayat ke Rumah Duka Rizal Ramli

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur) dari Partai Perindo, Aiman Witjaksono melayat ke rumah duka eks Menko Kemaritiman Rizal Ramli di Jalan Bangka, Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (2/1/2024).

Kedatangan Aiman itu untuk menyampaikan duka citanya pada keluarga Rizal.

Aiman telah mengenal Rizal Ramli sejak 10 tahun silam, di mana dirinyaa juga kerap berdiskusi dengan almarhum Rizal Ramli.

BACA JUGA: Eks Jubir Gus Dur Kenang Perjuangan Rizal Ramli Atasi Anti Kebodohan

Menurut dia, sosok Rizal Ramli merupakan orang yang sangat kritis dan tidak bisa dibeli.

"Almarhum Rizal Ramli, saya kenal lebih dari 10 tahun lalu ya, saya cukup dekat sering diskusi dengan beliau, beliau adalah sosok yang kritis, sosok yang tak pernah terbeli dengan apa pun," ujarnya pada wartawan di lokasi, Selasa (2/1/2024).

Jubir TPN Ganjar Prabowo-Mahfud MD itu menambahkan bahwa dirinya tahu jika Rizal Ramli pernah menjabat sebagai Menteri, baik di era Presiden RI Keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur maupun di era Presiden Jokowi.