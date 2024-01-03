Aiman Witjaksono: Rizal Ramli Sosok Pejuang Kebenaran untuk Indonesia

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur) dari Partai Perindo, Aiman Witjaksono melayat ke rumah duka eks Menko Kemaritiman Rizal Ramli di Jalan Bangka, Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (2/1/2024).

Dia mengatakan bahwa Rizal Ramli merupakan sosok pejuang kebenaran untuk Indonesia.

"Indonesia kehilangan sosok yang kritis yang berkata kebenaran. Pejuang Kebenaran Untuk Indonesia," ujarnya di lokasi, Selasa (2/1/2024).

Aiman telah mengenal Rizal Ramli sejak 10 tahun silam dan kerap berdiskusi dengan menteri di era Gus Dur itu.

Menurutnya, Rizal Ramli merupakan sosok yang sangat kritis dan berani berkata benar.

"Almarhum Rizal Ramli, saya kenal lebih dari 10 tahun lalu ya, saya cukup dekat sering diskusi dengan beliau, beliau adalah sosok yang kritis, sosok yang tak pernah terbeli dengan apa pun," tuturnya.