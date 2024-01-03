Politisi PDIP Kenang Rizal Ramli Sosok Kritis terhadap Ekonomi Liberal

JAKARTA - Politikus Senior PDIP, Hendrawan Supratikno melayat ke rumah duka Eks Menko Kemaritiman, Rizal Ramli di kawasan Bangka, Mampang, Jakarta Selatan pda Selasa (2/1/2024) malam ini.

Dia pun merasakan kehilangan dan mengenal baik sosok almarhum Rizal Ramli.

"Jadi, saya sangat kehilangan Bapak Rizal Ramli, seorang sahabat, seorang mentor, yang dalam kehidupannya memberikan banyak sekali pengetahuan, kebijaksanaan dalam hidup saya," ujarnya pada wartawan, Selasa (2/1/2024).

Ia pun ingat betul pada awal tahun 2.000 silam, dirinyaa dan Rizal Ramli pergi bersama-sama ikut acara ekonom se-Asean di Hanoi, Vietnam.

Lantas, dia bersama Rizal pun masuk tim Indonesia Bangkit, mengkritisi kebijakan ekonomi yang cenderung liberal.

Dia mengungkapkan bahwa terakhir kali bertemu Rizal Ramli pada Maret 2023. Saat itu dirinya dan Rizal Ramli masih bertukar pesan WhatsApp hingga November 2023 lalu.